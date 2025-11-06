La apertura del primer local de Kentucky Fried Chicken (KFC) en San Juan, ubicado en el Patio Alvear Shopping, se retrasó ligeramente, pero ya tiene una fecha tentativa en el calendario. Alejandro Escobar, propietario de espacio comercial, confirmó que la famosa franquicia de pollo frito se prepara para abrir sus puertas a mediados de noviembre, luego de superar desafíos logísticos, especialmente en la capacitación de su personal.

"La apertura sería sobre mediados de mes, entre el 15 y el 18 de noviembre, no más de eso," aseguró Escobar en diálogo con DIARIO HUARPE sobre la nueva fecha probable de debut.

La llegada de la reconocida cadena internacional KFC, famosa por su pollo frito con receta secreta, ha generado gran expectativa entre los sanjuaninos. Aunque la marca había confirmado previamente su desembarco mediante posteos en redes sociales, y se esperaba que el local en el Patio Alvear estuviera operativo para fines de octubre, la fecha debió ser ajustada.

Escobar explicó que, aunque los tiempos de obra estaban relativamente dentro de lo estipulado, la etapa de preparación final se extendió. Los principales motivos del retraso fueron la capacitación del personal y algunas demoras en la llegada de insumos y productos clave para la puesta a punto del local.

Capacitación y demora

La demora radicó en un problema logístico referido a la distancia con los centros de capacitación de la franquicia. El personal contratado —cerca de 40 empleados, una cifra que podría variar según la estacionalidad y épocas de receso escolar— tuvo que viajar fuera de la provincia.

A pesar de la ansiedad del público por la inauguración, el proceso de instalación ha requerido un trabajo minucioso y extenso. El propietario del Patio Alvear destacó la complejidad de cumplir con los estándares internacionales de la franquicia. En este sentido, Escobar enfatizó: “Realmente hemos visto que el trabajo es enorme, es muy largo, tedioso, tienen realmente muchos protocolos para que el local quede operativo”.

Aunque todavía se maneja un rango de fechas y la comunicación oficial final se espera pronto, la promesa es que la apertura de KFC no pasará del 18 de noviembre. Con este local, San Juan se suma a otras provincias argentinas donde KFC ya opera, consolidando la expansión de la marca y ofreciendo una nueva opción gastronómica en el corazón capitalino.