Maxi López volverá a dejar las grabaciones de MasterChef Celebrity para viajar a Suiza. El ex futbolista ya había faltado una semana al reality anteriormente para ver a su mujer y a su hija, y en esa ocasión, Marley ocupó su lugar.

Su mujer, Daniela Christiansson, se encuentra en Suiza con su hija pequeña y está cursando un embarazo de casi 8 meses. Por esta razón, el ex de Wanda Nara arregló permisos de viajes para encontrarse con ellas.

Se ha revelado que Maxi López viajará a Suiza entre el 17 y 23 de noviembre para reencontrarse con su familia. Se estima que estará fuera durante una semana o diez días para luego volver a finales de mes y continuar con las grabaciones del programa.

En cuanto al nacimiento de su hijo, las grabaciones de MasterChef Celebrity terminan este año el 23 de diciembre. La fecha de parto de Daniela Christiansson está programada para el 27 de diciembre. De esta forma, Maxi López podrá estar presente en el parto sin necesidad de faltar al reality. Se tiene previsto que, luego de las fiestas, continuará con el rodaje en caso de seguir en competencia. La final del programa se estima que será el 28 de febrero.