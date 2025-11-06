Departamentales > En 15 días
Rawson inaugura su primer polo gastronómico y apunta a dos más en 2026
Por Giuliana Díaz
Rawson se prepara para un avance histórico en su desarrollo gastronómico. En apenas 15 días, el departamento inaugurará el primer polo gastronómico habilitado oficialmente, ubicado en calle Lemos, entre Sívori y Boulevard Sarmiento.
El secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino, confirmó a DIARIO HUARPE que ocho carros gastronómicos serán reubicados en la zona frente al parque. “La idea es que empiece a funcionar dentro de dos semanas para que puedan aprovechar la temporada”, indicó.
Chirino explicó que el proyecto forma parte de un programa del intendente para centralizar los polos gastronómicos. “Primero debíamos asegurarnos de que cada carro cumpla con los requisitos técnicos: instalación eléctrica, gas, estructura y adaptaciones inoxidables. La segunda etapa consiste en instalar los carros en ocho zonas habilitadas, de manera que puedan funcionar de forma permanente y organizada”, detalló.
La fecha de inauguración se definió tras la pavimentación de calle Lemos, completada en tiempo récord. A partir de allí, el municipio comenzó con los trabajos de iluminación, energía y señalética en la zona para garantizar un espacio seguro y atractivo tanto para los emprendedores como para los vecinos y visitantes. “No sabíamos cuándo iba a terminar la pavimentación y debíamos adecuarnos a esos trabajos para poder habilitar los carros. Eso es lo que generó la prórroga”, explicó Chirino.
Siguiendo el plan, el municipio continuará preparando otras zonas de Rawson para su habilitación y uso permanente. Chirino aclaró que la extensión del proyecto dependerá de la disponibilidad presupuestaria: “En esta zona, con poca inversión pudimos avanzar rápido. En otras partes del departamento se requiere mayor presupuesto, por lo que el año que viene tenemos pensado continuar con habilitar”.
Según Chirino, entre las próximas zonas a habilitar, mencionó: “Las áreas que seguiremos trabajando son las mediaciones de José Dolores y Grecha, la zona de Conector Sur antes de Cabot. Estas serán las próximas etapas que adaptaremos y pondremos en funcionamiento”.
Se espera que este primer polo gastronómico impulse la economía local y sirva como modelo para futuras zonas habilitadas en otros barrios de Rawson.