Durante la madrugada de este domingo se produjo un hecho de robo en una vivienda por parte de tres menores, de entre 15 y 16 años, todos fueron aprehendidos por personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo. Los menores, entre ellos el nieto de la víctima, fueron detenidos cerca del lugar donde cometieron el hecho, en el barrio Juana Manso.

El hecho ocurrió pasadas la 1:50 de la madrugada, la Policía de San Juan, que realizaba recorridas de prevención y seguridad en el móvil 104, bajo el mando del oficial ayudante Eduardo Videla y el agente Alejo Páez, fue comisionada al barrio Juana Manso por un aviso de robo. Al llegar, los agentes y la Unidad Operativa República del Líbano, a cargo del cabo Palacio Marcelo, montaron un operativo cerrojo en la zona.

En pocos minutos, los uniformados lograron la aprehensión de tres jóvenes que llevaban consigo varios efectos. Los sospechosos todos menores tienen 16 y 15 años, uno vive en el barrio Güemes, otro adolescente de 16 años, nieto del damnificado, y un tercer menor de 15 años, del barrio Hugo Montaño. La Brigada de Investigaciones se hizo cargo del caso.

Según las investigaciones preliminares, los ladrones ejercieron violencia en la puerta de acceso al domicilio y sustrajeron una mochila de color negro marca Jordan; dos botellas de licor, una marca Chivas Regal y otra Red Label; un paquete de café marca Full; una lata de bebida de 310 mililitros, cuatro frascos de perfumes, una pinza de punta y prendas de vestir varias, entre las que se encontraron un pantalón de jean, dos gorras, una mochila, una remera y dinero en efectivo por un total de $38.000. También se les incautó dos cuchillos, una piedra de afilar, una tijera y un rifle de aire comprimido calibre 4.5 con sus correspondientes balines.

La víctima, de apellido Suizer, reconoció los objetos como de su propiedad y formalizó la denuncia penal, lo que dio inicio al Sumario 20/25. La Policía comunicó al Juzgado de Menores, y el juez Jorge Toro dispuso el traslado de los dos menores de 16 años al CAD (Centro de Admisión y Derivación). En el caso del joven de 15 años, el magistrado ordenó que fuera entregado a su progenitor. Finalmente, el juez dispuso la devolución de los efectos robados a su propietario.