La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes sobre la detención de un quinto sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela, que dejó como víctimas a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El detenido fue identificado como Lázaro Víctor Sotacuro y fue atrapado en la ciudad de Villazón, en Bolivia, cerca de la frontera con Argentina. Hasta el momento, no se ha precisado cuál sería su participación específica en los asesinatos, que están vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

Publicidad

La investigación continúa abierta mientras las autoridades analizan la información obtenida durante los operativos anteriores y buscan determinar el rol de cada involucrado en el hecho, que conmocionó a la comunidad de Florencio Varela.

Noticia en desarrollo...