Muchos usuarios experimentan cómo su celular Android, que al principio funcionaba rápido, comienza a mostrar signos de lentitud con el tiempo. Abrir aplicaciones como WhatsApp demora más, las apps pueden congelarse y la navegación entre pantallas se vuelve menos fluida, generando una experiencia frustrante.

Ante esta situación, la primera idea suele ser que el equipo está obsoleto y que la única solución es comprar un celular nuevo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la causa real no está en el hardware ni en la antigüedad del dispositivo, sino en ciertos ajustes internos activados por defecto que consumen recursos valiosos.

Publicidad

Una función poco visible y responsable de esta lentitud son las animaciones del sistema. Estos efectos visuales que se muestran al abrir aplicaciones, regresar al menú principal o desplazarse entre pantallas, aunque hacen más atractiva la experiencia, utilizan memoria RAM y procesador, lo que puede afectar el rendimiento, especialmente en celulares de gama media o baja o en equipos con varios años de uso.

La buena noticia es que desactivar o reducir estas animaciones es un procedimiento sencillo, reversible y seguro, que cualquier persona puede realizar sin conocimientos técnicos avanzados. Además, la mejora es inmediata: el teléfono responde con mayor rapidez, las aplicaciones se abren sin retrasos y la navegación general es mucho más fluida.

Publicidad

Paso a paso para desactivar las animaciones en Android

1. Accedé a la sección "Opciones de desarrollador" desde la configuración de tu celular. Si no está visible, activala tocando varias veces sobre "Número de compilación" en "Acerca del teléfono".

2. Dentro de las opciones, buscá las siguientes configuraciones: "Escala de animación de ventana", "Escala de transición-animación" y "Escala de duración de animador".

Publicidad

3. Cambiá cada una a "Animación desactivada" o reducí su valor para minimizar el efecto.

4. Salí de la configuración y comprobá la mejora en la velocidad y fluidez del dispositivo.

Si en algún momento preferís recuperar los efectos visuales, simplemente revertí estos ajustes a su estado original sin inconvenientes.