El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al afirmar que si la funcionaria “no hace lo correcto” pagará “un precio muy alto, probablemente mayor que el de Nicolás Maduro”. La declaración fue realizada durante una entrevista telefónica con la revista The Atlantic y dejó en evidencia el endurecimiento de la estrategia de Washington hacia Caracas.

Según información difundida por Agencia Noticias Argentinas, la Casa Blanca condicionó cualquier vínculo operativo con el gobierno interino venezolano a la apertura total de las reservas petroleras del país a la inversión estadounidense, bajo términos considerados innegociables. La advertencia se interpreta como un intento directo de forzar concesiones energéticas en medio del reordenamiento político venezolano tras la salida de Maduro.

La amenaza de Trump surgió luego de que Delcy Rodríguez fuera confirmada en el cargo por el Tribunal Supremo y respaldada por los mandos militares, adoptando un discurso firme frente a las presiones externas. La presidenta interina aseguró que defenderá los “recursos naturales” de Venezuela y rechazó cualquier intento de injerencia extranjera sobre el patrimonio energético nacional.

Pese a su histórica retórica contra los cambios de régimen y las intervenciones militares en el exterior, Trump justificó esta política al calificar a Venezuela como un “país totalmente fallido” y un “desastre en todos los sentidos”. En ese marco, sostuvo que una intervención orientada a “reconstruir” la estructura de poder podría ser válida si garantiza el acceso y control de recursos estratégicos.

En paralelo, el mandatario estadounidense reafirmó su interés geopolítico por Groenlandia, al sostener que Estados Unidos la necesita “absolutamente” para su defensa. Esta afirmación refuerza una línea de política exterior basada en el ultimátum, la presión directa y la centralidad de los recursos naturales, donde la soberanía de otros países queda supeditada a los objetivos estratégicos y comerciales de la Casa Blanca.