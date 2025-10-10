El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó este viernes la implementación de aranceles adicionales del 100% sobre productos chinos, vigentes a partir del 1 de noviembre. Esta decisión responde a los controles "extraordinariamente agresivos" que China planea imponer sobre sus exportaciones.

Trump también anunció que Estados Unidos aplicará sus propios controles sobre la exportación de software considerado de importancia estratégica desde la misma fecha. El mandatario explicó en un mensaje publicado en su red social Truth Social: "Se acaba de conocer que China ha adoptado una posición extraordinariamente agresiva sobre el comercio, con el envío de una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que a partir del 1 de noviembre de 2025 iban a imponer controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrican, e incluso algunos que ni siquiera fabrican".

El presidente agregó que "esto afecta a todos los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una desgracia moral en las relaciones con otras naciones".

Las autoridades chinas buscan imponer restricciones principalmente sobre productos elaborados con minerales raros, como computadoras y artículos electrónicos, que son esenciales para numerosos sectores económicos.

En respuesta, Trump advirtió que los aranceles recíprocos estadounidenses comenzarán a regir a partir del 1 de noviembre o incluso antes, dependiendo de las acciones que tome China. Además, confirmó que "a partir del 1 de noviembre, impondremos controles a la exportación de cualquier software crítico".