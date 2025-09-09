El presidente Donald Trump manifestó su profundo pesar por el ataque realizado este martes por Israel contra los líderes de Hamás en Catar, un país que calificó como "un aliado de Estados Unidos", según declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt explicó que Estados Unidos notificó a Catar tan pronto tuvo conocimiento del asalto israelí contra la residencia donde se encontraban los dirigentes de Hamás en Doha. "Bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", señaló la portavoz.

Publicidad

A pesar de la desaprobación por el lugar elegido para el ataque, Trump considera "loable" el objetivo de "eliminar a Hamás". La portavoz añadió que el presidente cree que "este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró en Jerusalén que el conflicto en Gaza podría finalizar "inmediatamente" si Hamás acepta la propuesta de tregua presentada por Trump.

Publicidad

El ataque aéreo con misiles de Israel se produjo un día después de un atentado en Jerusalén, atribuido a Hamás, que causó seis muertos. Ante la consulta de la prensa sobre si Estados Unidos fue informado previamente por Israel o se enteró por otras vías, la portavoz no brindó una respuesta clara.

Tras el bombardeo, que fue duramente condenado por Catar y otros países árabes, Trump mantuvo conversaciones telefónicas con el emir catarí Tamim ben Hamad Al Thani y con Netanyahu. En estas charlas, el presidente estadounidense aseguró a Catar "que algo así no volvería a ocurrir en su territorio".

Publicidad

Estados Unidos posee una base militar en Doha, y la embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos en Catar "permanecer en lugar seguro" luego del ataque israelí.