Sociedad > Comunidades digitales

Twitch y adolescentes: guía para padres

Desde videojuegos hasta música, Twitch se convirtió en un espacio clave para adolescentes. Conocer su funcionamiento y reglas es fundamental para que los padres guíen un uso seguro y responsable.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Twitch es más que entretenimiento: representa una oportunidad para generar ingresos. Foto: Gentileza

Twitch, la plataforma de streaming en vivo que forma parte de Amazon desde 2014, se ha consolidado como uno de los espacios digitales predilectos entre los adolescentes. Fundada en 2011, permite a sus usuarios ver y transmitir contenido en tiempo real, desde videojuegos y competencias de eSports hasta música y la vida cotidiana de sus creadores.

Para muchos jóvenes, Twitch es más que entretenimiento: representa una oportunidad para generar ingresos y conectar con comunidades globales que comparten sus intereses.

Es fundamental que los padres comprendan cómo funciona esta plataforma para poder acompañar a sus hijos en un entorno digital que puede ser tanto enriquecedor como desafiante. Aunque cualquier persona puede ver transmisiones sin necesidad de registrarse, para participar activamente —como chatear, suscribirse o transmitir contenido— es obligatorio tener una cuenta.

La plataforma establece que los menores de 13 años no pueden usar Twitch. Además, para los adolescentes entre 13 y 18 años, se requiere la supervisión de un adulto para garantizar una experiencia segura.

¿Por qué Twitch atrae tanto a los adolescentes? Más allá de los videojuegos, los jóvenes valoran la interacción directa con los streamers y el sentido de pertenencia a una comunidad. Esto les permite expresarse libremente, entretenerse y explorar intereses que en algunos casos se transforman en proyectos personales o incluso en fuentes de ingresos.

En definitiva, Twitch puede ser un espacio positivo y constructivo si los padres participan activamente, establecen límites claros y fomentan hábitos digitales responsables. Supervisar, dialogar y acompañar son las claves para que la experiencia de los adolescentes en esta plataforma sea segura y provechosa.

