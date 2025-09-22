Twitch, la plataforma de streaming en vivo que forma parte de Amazon desde 2014, se ha consolidado como uno de los espacios digitales predilectos entre los adolescentes. Fundada en 2011, permite a sus usuarios ver y transmitir contenido en tiempo real, desde videojuegos y competencias de eSports hasta música y la vida cotidiana de sus creadores.

Para muchos jóvenes, Twitch es más que entretenimiento: representa una oportunidad para generar ingresos y conectar con comunidades globales que comparten sus intereses.

Es fundamental que los padres comprendan cómo funciona esta plataforma para poder acompañar a sus hijos en un entorno digital que puede ser tanto enriquecedor como desafiante. Aunque cualquier persona puede ver transmisiones sin necesidad de registrarse, para participar activamente —como chatear, suscribirse o transmitir contenido— es obligatorio tener una cuenta.

La plataforma establece que los menores de 13 años no pueden usar Twitch. Además, para los adolescentes entre 13 y 18 años, se requiere la supervisión de un adulto para garantizar una experiencia segura.

¿Por qué Twitch atrae tanto a los adolescentes? Más allá de los videojuegos, los jóvenes valoran la interacción directa con los streamers y el sentido de pertenencia a una comunidad. Esto les permite expresarse libremente, entretenerse y explorar intereses que en algunos casos se transforman en proyectos personales o incluso en fuentes de ingresos.

En definitiva, Twitch puede ser un espacio positivo y constructivo si los padres participan activamente, establecen límites claros y fomentan hábitos digitales responsables. Supervisar, dialogar y acompañar son las claves para que la experiencia de los adolescentes en esta plataforma sea segura y provechosa.