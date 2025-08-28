La negociación paritaria docente en San Juan sigue sin alcanzar consensos y entró en una etapa de tensión. Este jueves, el plenario de delegados de UDAP (el gremio con mayor representación en la provincia), resolvió rechazar la última propuesta del Gobierno provincial, que había sido presentada el pasado martes 26 de agosto.

La propuesta oficial contemplaba incrementos salariales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una mejora adicional de 4 puntos porcentuales para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Además, sumaba un aumento del 15% en el ítem de conectividad para septiembre.

Publicidad

Sin embargo, los gremios consideraron insuficiente la oferta. Desde UDAP remarcaron que los aumentos deben contemplar mejoras inmediatas para agosto y septiembre, sin postergar la mayor parte de los ajustes hacia octubre. Sostuvieron que "los docentes necesitan respuestas ahora, no promesas para más adelante” en la deliberación.

El Gobierno había solicitado a los gremios analizar la propuesta con sus bases y brindar una respuesta en la próxima mesa de diálogo, prevista para este viernes 29 de agosto, a las 14 horas. El rechazo de UDAP anticipa una negociación compleja, ya que podría condicionar la postura de los otros gremios, UDA y AMET, que también participan del proceso.La discusión paritaria está encabezada por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto a representantes de las entidades sindicales. Mientras tanto, hasta tanto no haya un nuevo acuerdo, los salarios docentes se seguirán liquidando con aumentos ajustados por el IPC.