A mediados de agosto de 2025, el país se conmovió con el relato de Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt, quien salió a acusar a su tío, Ulises Jaitt, por malos tratos y presunta violencia. Valentino había quedado a cargo de Ulises tras la muerte de su madre. El joven no se retractó de sus dichos y siguió sumando detalles "escalofriantes" sobre el vínculo con su tío materno.

En respuesta, Ulises Jaitt salió a defenderse en varias ocasiones. Él alegó que el joven tiene "problemas de salud mental" y citó como testigos a vecinos, a su mamá y hasta a las mismas autoridades del colegio para validar su testimonio. Ulises incluso remarcó su incredulidad al cuestionar: “Si tanto le pegaba como él dice, ¿por qué el colegio nunca intervino? Los vecinos tampoco... ¿no es raro?”.

En una entrevista para "Puro Show" con Fernanda Iglesias, Ulises Jaitt finalmente aclaró por qué perdió la custodia de su sobrino, luego de que le preguntaran en el programa "Mujeres Argentinas" si era verdaderamente inocente.

Ulises reconoció que la pérdida de la tenencia se debió a la activación de un protocolo legal: “Cuando él se escapa a un centro de menores donde tenía una novia, lo escuchan y presentan una denuncia. Ahí se activó el protocolo y lógicamente, hasta que se investigue, me sacan la tenencia”, reconoció Jaitt.

El conductor de radio explicó que, a pesar de la decisión judicial, él decidió "tirar la toalla" y no apelar la decisión. Ulises fue muy duro con su sobrino: "Yo jamás apelé la decisión porque para mí, ya no es mi sobrino. Lo considero Judas, es un traidor".

Jaitt argumentó que él le salvó la vida, se puso a estudiar con él y lo acompañó siempre, siendo la persona que le estaba atrás, por lo que le molesta que le "hace esto". Ulises incluso afirmó que el motivo por el cual Valentino llegó a este punto es "por ganar popularidad".

Actualmente, por los dichos de Valentino, hay una causa abierta que se está investigando, y será en ese plano donde se pueda establecer un veredicto justo.