El mundo del espectáculo se centró en las recientes acusaciones de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, quien denunció públicamente a su tío Ulises Jaitt por presuntos episodios de violencia y maltrato. Después de que diversos medios dieran cuenta del testimonio del joven, Ulises, quien hasta ahora había mantenido silencio, decidió romperlo y dar su versión de los hechos.

Ulises Jaitt realizó un extenso descargo en su cuenta de Instagram, el cual distribuyó en tres publicaciones. El descargo incluyó material de archivo, como fotos, videos de apariciones públicas y audios de Valentino, con el fin de mostrar la relación que él considera cercana y afectuosa con su sobrino.

En sus posteos, Ulises afirmó que "las acusaciones de golpes y maltratos son una mentira absoluta". Aseguró de manera contundente: "Nunca lo golpeé ni lo maltraté como él sostiene". Aunque reconoció que sí tuvieron "diferencias", enfatizó que jamás fueron "las barbaridades que inventa".

Ulises expresó el dolor que le produce la situación: "Duele comprobar en lo que se ha convertido Valentino", así como la "ingratitud y la injusticia de sus palabras".

El hermano de Natacha Jaitt subrayó el rol fundamental que desempeñó en la vida del joven. Sostuvo que dedicó "once años de mi vida a alguien que hoy elige atacarme públicamente". Además, afirmó que esta dedicación le implicó dejar de lado la posibilidad de formar su propia familia para poder cuidar a su sobrino.

Remarcó su apoyo incondicional, señalando que "Fui yo quien lo sostuvo cuando cometió actos graves en la adolescencia".

Ulises también defendió la imposibilidad de que Natacha Jaitt hubiera tolerado tal situación. Defendió que, Natacha, que vivió hasta 2019, nunca habría permitido "semejante cosa si siempre reconoció y valoró mi dedicación hacia su hijo".

En su posteo final, Ulises reflexionó sobre los posibles motivos que llevaron a Valentino a recurrir a la difamación: "No sé si lo mueve la búsqueda de fama, de dinero, o simplemente el resentimiento por la vida que le tocó".

De manera tajante, concluyó que "No voy a permitir que se ensucie mi nombre" ni el esfuerzo de más de una década en la que ejerció roles de "padre, hermano y tutor". Finalmente, dirigió un mensaje a su sobrino, pidiéndole que "Ojalá recapacite". Ulises Jaitt lamentó que Valentino, en su exposición pública, no haya pedido justicia por su madre, sino que haya preferido "usar su historia como escenario personal".