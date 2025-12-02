Tal como estaba previsto, este martes nuevamente cientos de estudiantes sanjuaninos se reunieron desde temprano con sus uniformes y guardapolvos para presentarse al segundo y último examen de ingreso a los colegios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). En total, 1.618 aspirantes buscan obtener un lugar en la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.

Luego de haber rendido la prueba de Lengua durante la jornada del lunes 1 de diciembre, este martes los postulantes completaron el proceso con el examen de Matemática. Ambos se realizan de manera presencial en las sedes del Colegio Central Universitario y la Escuela Industrial.

Como ocurre cada año, la Escuela Industrial concentró la mayor cantidad de inscriptos. En las veredas de ambas instituciones se registraron largas filas de chicos acompañados por familiares, que fueron ingresando por grupos a las aulas asignadas para rendir.

El proceso de ingreso continuará en las próximas semanas con la corrección de las pruebas y la posterior publicación de los listados definitivos, que determinarán cuántos estudiantes accederán a una vacante en los colegios preuniversitarios para el ciclo lectivo 2026.