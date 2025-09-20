Un adolescente de 14 años sufrió quemaduras en los genitales y miembros inferiores luego de un accidente doméstico en su casa del barrio Bella Vista, en el departamento San Martín.

Según informó su madre, Lorena Cepeda, el incidente ocurrió cuando se le cayó agua hirviendo de una cacerola en la cocina. La madre acompañó a su hijo hasta el hospital Marcial Quiroga, donde ingresó la ambulancia departamental alrededor de las 23 horas del viernes.

El joven fue asistido por la pediatra Daniela Aciar, quien realizó las curaciones correspondientes y lo derivó al sector de quemados para un seguimiento especializado.

La fiscalía de delitos especiales fue notificada del hecho para llevar adelante las actuaciones correspondientes.