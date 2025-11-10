Un conductor de camión de 58 años fue detenido en la madrugada de este domingo en la localidad bonaerense de Azul, tras protagonizar un incidente de tránsito que culminó con la muerte de un motociclista. El acusado quedó imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual, luego de que las investigaciones determinaran que su maniobra provocó intencionalmente la colisión mortal.

El hecho ocurrió el sábado en la calle España, entre Avenida Mitre y Belgrano, donde el motociclista Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, mantenía una discusión con el conductor de un camión remolcador mientras circulaban por la vía pública. Según registros de cámaras de seguridad incorporados a la causa, la situación escaló hasta que el conductor del vehículo pesado realizó una maniobra de cerco contra la motocicleta, provocando que Marianache cayera sobre la vereda y se impactara contra un árbol, lo que le causó la muerte instantánea.

El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, explicó que la calificación del delito cambió de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual luego de analizar las evidencias. "Pasó de homicidio culposo, en principio no detenible, salvo excepciones; a homicilio simple con dolo eventual, que es detenible", detalló el representante del Ministerio Público.

La investigación contó con el testimonio clave de una mujer que presenció los hechos desde su automóvil particular y realizó la llamada al servicio de emergencias 911. El registro fílmico también captó el momento en que la víctima, en el transcurso de la discusión, golpeó uno de los espejos laterales del camión, antecedente inmediato a la maniobra que determinó el desenlace fatal.

Personal de la Estación Departamental de Seguridad de Azul, junto con el fiscal David Carballo y un instructor judicial, trabajaron en el lugar para recabar evidencias. Peritos técnicos descartaron fallas mecánicas en el vehículo remolcador mediante un informe preliminar, mientras que se dispuso la realización de una autopsia en la morgue de la Policía Científica local para precisar las causas del deceso.

El caso continúa bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción Número 2 del Departamento Judicial de Azul, mientras el imputado permanece detenido a la espera de las próximas etapas del proceso judicial.