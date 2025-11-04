Un golpe millonario sacudió a un negocio de Desamparados dedicado al alquiler de máquinas y herramientas de obra. El robo ocurrió en la madrugada de este lunes, aproximadamente a las 2.40, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en el local situado en Villa Pontoriero.

Los ladrones lograron llevarse al menos diez costosas máquinas, incluyendo rotomartillos de gran tamaño. La víctima de este hecho delictivo fue el arquitecto Diego Femía, propietario del negocio llamado Herramientas Tacuari.

Se estima que el monto de lo sustraído es varias veces millonario. Solo uno de los equipos robados, un martillo demoledor Makita de 30 kilos, tiene un valor de mercado cercano a los tres millones de pesos.

Entre el equipamiento profesional de alto valor económico sustraído, según relató el damnificado, figuran también un martillo máquina de 10 kilos, un rotomartillo Makita de 10 kilos, tres martillos Makita de 5 kilos, un rotomartillo Bosch de 5 kilos, dos amoladoras de cuatro pulgadas y media, y una atornilladora eléctrica a batería marca DeWalt.

El propio Femía relató que los individuos fueron sorprendidos en pleno acto, lo que provocó que huyeran rápidamente del lugar. No obstante, "así y todo se llevaron una cantidad importante de equipos". El arquitecto también señaló que los delincuentes se movilizaban en un vehículo.

La denuncia del robo fue tomada por personal de la Comisaría 28ª de Rivadavia, que es la jurisdicción correspondiente a la zona.

Debido a la modalidad del robo y el tipo específico de equipamiento que fue sustraído, los investigadores policiales sospechan que se trató de un golpe planificado. Creen que los autores del hecho conocían el movimiento del local y sabían exactamente qué herramientas podían cargar con rapidez para facilitar la huida.

El propietario del negocio enfatizó un detalle clave para la investigación: todas las herramientas robadas están inventariadas y marcadas con un número de identificación. Esta información podría facilitar su localización en caso de que las máquinas sean ofrecidas para la venta en el mercado ilegal.