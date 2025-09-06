Judiciales > Jujuy
Un hombre enfrentará pericias psiquiátricas tras confirmar cuatro muertes
POR REDACCIÓN
Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas durante la mañana de este viernes. Este procedimiento se llevó a cabo tras la confirmación del hallazgo de los restos de dos nuevas víctimas en la denominada “casa del horror”, elevando a cuatro el número total de homicidios que se le imputan. Los resultados de estas pericias serán claves para definir el rumbo de la causa y buscarán determinar si el perfil y la conducta de Jurado corresponden al de un asesino serial.
Para realizar las pruebas, Jurado fue trasladado por personal policial desde el Servicio Penitenciario hasta el Ministerio Público de la Acusación, donde fue entrevistado por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. El informe que elabore la psiquiatra será incorporado al expediente judicial, junto con pericias anteriores y el historial clínico, psicológico y de conducta aportado por el Servicio Penitenciario.
Se espera que en los próximos días la imputación contra Matías Jurado se amplíe por “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por placer, cuatro hechos en concurso real”. Los restos biológicos encontrados en su casa, ubicada en el barrio Alto Comedero, corresponden a cuatro personas que habían sido denunciadas como desaparecidas:
- Jorge Omar Anachuri (68 años): Desapareció el 25 de julio.
- Sergio Alejandro Sosa (25 años): Se perdió en Barrio Coronel Arias.
- Miguel Ángel Quispe (60 años): Desaparecido desde junio.
- Juan José Ponce (51 años): Desapareció en abril.
Actualmente, Matías Jurado permanece detenido, aislado y monitoreado en el Establecimiento Penitenciario de Jujuy.
