Según informes recientes. la policía comunicó que fue detenido un hombre identificado como Pablo Luciano Barboza, de 31 años, por incumplir una orden judicial de restricción de acercamiento hacia su ex pareja. El hecho ocurrió en el Barrio Caraballo, en el departamento de San Martín, donde un móvil policial fue comisionado tras el llamado de la víctima, quien denunció que el hombre se encontraba merodeando su vivienda.

Según el parte policial, al llegar al lugar, los efectivos lograron divisar a Barboza, quien intentó darse a la fuga, iniciándose una persecución a pie que culminó con su aprehensión a pocos metros del domicilio.

De acuerdo con la investigación, el detenido habría intentado ingresar por la fuerza a la casa de su ex pareja con intenciones de agredirla, lo que motivó la intervención inmediata de la policía.

Cabe destacar que Barboza posee antecedentes por distintos hechos delictivos y recientemente había sido noticia luego de que un grupo de vecinos intentara agredirlo en una plaza, tras acusarlo de un presunto robo. En esa oportunidad, la situación fue controlada por personal policial.

En esta ocasión, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento especial y ordenó que Barboza permanezca detenido, vinculado al legajo por el delito de desobediencia a una orden judicial.