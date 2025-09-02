Cultura y Espectáculos > Reality
Un inesperado duelo de boxeo se robó la atención en La Voz Argentina
POR REDACCIÓN
Jaime Muñoz demostró sus habilidades pugilísticas en un inusual momento durante la última emisión de La Voz Argentina. El participante sanjuanino, integrante del Team Lali, protagonizó una simulación de combate que desvió temporalmente la atención de la competencia musical.
El episodio se desencadenó cuando el coach Luck Ra subió al escenario portando unos guantes de boxeo, en clara alusión a la experiencia deportiva previa de Muñoz. Dirigiéndose al conductor Nico Occhiato, Luck Ra declaró en tono jocoso: "Me da tanta bronca que cante bien que vos me vas a defender".
Ambos participantes calzaron los guantes ante la atenta mirada del jurado y el público. Inmediatamente se desarrolló un breve intercambio de golpes lúdicos donde Muñoz evidenció su técnica boxística, conectando varios impactos controlados sobre el conductor. La coach Lali Espósito coreó "¡Pegale Jaime!" desde su butaca, alentando la performance pugilística del concursante.
La escena culminó con Luck Ra declarando vencedor al representante sanjuanino, mientras Occhiato admitió entre risas: "Me comí como cinco piñas".
