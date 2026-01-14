Un nuevo hecho de inseguridad conmociona a la ciudad de Alderetes, en Tucumán: un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza tras ser víctima de un robo frente a su casa en el barrio Julio Abraham. Según las primeras informaciones, la víctima no opuso resistencia a los delincuentes, pero igualmente recibió el disparo mortal.

El crimen fue registrado por cámaras de seguridad de la zona y permitió a las autoridades reconstruir parte de la secuencia. El joven, identificado como Joaquín Rodrigo Ibarra, se encontraba en la puerta de su vivienda cuando fue abordado por dos personas que se desplazaban en una moto negra. Los agresores, de 16 y 17 años, le exigieron sus pertenencias y, tras concretar el robo, uno de ellos se acercó nuevamente y disparó directamente a la cabeza de la víctima.

Vecinos y familiares trasladaron a Ibarra al Hospital Padilla, donde fue confirmado su fallecimiento horas más tarde debido a la gravedad del impacto. El suceso generó conmoción en la comunidad por la violencia del ataque y porque la víctima no había mostrado resistencia al robo.

Personal de la comisaría de Alderetes, junto a la División de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, montó un operativo para identificar a los presuntos agresores. Los dos sospechosos ya fueron detenidos e imputados por el delito de homicidio agravado por criminis causa, informaron fuentes policiales.

La investigación, impulsada tras la viralización de las imágenes de cámaras de seguridad, busca determinar las circunstancias exactas del hecho y si los jóvenes arrestados actuaron como parte de una banda dedicada a este tipo de ilícitos. Esta nueva víctima se suma a la ya extendida preocupación por la violencia y la inseguridad en sectores urbanos de la provincia.