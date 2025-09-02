En un hecho de robo en el departamento 25 de Mayo, una madre tomó la decisión de entregar a su propio hijo a las autoridades, luego de que el menor, de quien se desconoce su edad, fuera el presunto autor de un robo agravado en la localidad de La Chimbera. El joven incendió la puerta de una vivienda para ingresar y sustraer varios elementos. Tras la denuncia de la víctima, la Policía inició una investigación que terminó con la valiente decisión de la mujer, quien manifestó no poder controlar a su hijo.

El hecho se desencadenó en un domicilio ubicado en la ruta 279, entre calles 24 y 25. Según el relato de la víctima, el joven, con el objetivo de entrar a la vivienda, prendió fuego a la puerta de ingreso a su casa. Una vez adentro, se apoderó de una garrafa de 10 kilos, una mochila verde camuflada, un par de zapatillas marca Adidas, una tenaza, un termo y una pava eléctrica.

El damnificado recuperó sus efectos que habían sido escondidos en un descampado.

Tras la denuncia, el personal de la Comisaría 32° de Las Casuarinas, encabezado por el comisario Carlos Cuello y los oficiales Emanuel Pérez y Marisol Camargo, más el cabo Juan Pérez, se abocó a la investigación para dar con el paradero del menor. En un recorrido por la zona, los uniformados fueron interceptados por la madre del presunto ladrón, quien les manifestó que no podía encontrar a su hijo, pero que sospechaba que era él quien había cometido el robo.

Con la información aportada por la mujer, la Policía realizó un rastrillaje en las inmediaciones de la calle Ruperto Martínez, en La Chimbera. En un descampado, entre unos arbustos, encontraron los elementos denunciados por la víctima. Horas más tarde, la madre del menor, en un gesto de gran responsabilidad, volvió a buscar a los efectivos policiales y entregó a su hijo, argumentando que no podía controlarlo y que necesitaba la intervención de la Justicia para que el joven se responsabilizara por sus actos.

Una vez con el menor a disposición de la Policía, se estableció comunicación con el doctor Carlos Ponce, secretario del Primer Juzgado Penal de la Niñez, Adolescencia y Familia. El magistrado, al tomar conocimiento del hecho, ordenó que la causa fuera caratulada como robo agravado, un agravante que se le sumó por el incendio de la puerta de la vivienda. Además, dispuso que el menor fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedará a disposición de la Justicia. En cuanto a los objetos recuperados, ya fueron entregados a su propietario, Francisco Castro.