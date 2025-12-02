Un hombre murió y una mujer sufrió heridas leves en un trágico accidente ocurrido en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de la calle Chávez, en el barrio porteño de Liniers, en sentido hacia el Riachuelo. El hecho se desencadenó cuando la linga que unía a un Ford Fiesta con un Volkswagen Gol se cortó en plena circulación, obligando a los ocupantes a descender para revisar el desperfecto.

Mientras ambos conductores estaban fuera de sus vehículos, se produjo un choque múltiple que involucró a una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris. En medio del impacto en cadena, uno de los hombres que había bajado del auto fue atropellado. El SAME confirmó que la víctima fue trasladada con vida pero murió camino al hospital.

La mujer que también había descendido de los vehículos recibió asistencia en el lugar y no necesitó ser derivada. Personal policial, bomberos y equipos de emergencia trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y asistir a los ocupantes de los autos involucrados.

Las autoridades investigan cómo se originó la secuencia de colisiones en una de las vías más transitadas del Área Metropolitana y buscan establecer responsabilidades en el siniestro.