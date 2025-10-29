Un papá y la policía detuvieron a un exhibicionista cerca de una escuela

Un individuo fue detenido esta cerca de las 11.00h en el barrio Smata tras ser sorprendido en las inmediaciones de la escuela Campaña del Desierto, donde presuntamente acosaba a estudiantes mediante exhibicionismo y proposiciones verbales inapropiadas. El hecho fue reportado por vecinos y padres que habían observado recurrentemente al sujeto merodeando en los horarios de entrada y salida de los alumnos.

Testigos indicaron que el hombre, de avanzada edad, se ubicaba regularmente frente a la escuela entre las 10.30 y 11.00 horas, dirigiéndose específicamente a niños, niñas y adolescentes. Según declaraciones del padre de uno de los estudiantes, el individuo "les mostraba la parte íntima y los acosaba verbalmente", conducta que habría mantenido de manera persistente pese a las advertencias previas de los vecinos.

La directora del establecimiento educativo confirmó que existían denuncias anteriores formalizadas mediante notas presentadas por los padres. La detención se concretó cuando el padre avistó al sujeto durante el horario escolar y alertó inmediatamente a la policía, que ya tenía conocimiento de la situación.

Aunque el detenido había sido advertido verbalmente en oportunidades anteriores para que cesara su conducta, los reportes indican que persistía en sus acciones. Las autoridades procedieron a su arresto durante la mañana de hoy, aunque existe preocupación entre los vecinos sobre su posible liberación posterior.