Al Norte de la provincia de San Juan, a casi 70 kilómetros de la localidad de Rodeo, en Iglesia, existe un paraíso: El Chinguillo. Este lugar es un pequeño oasis ubicado en el medio del desierto sanjuanino y que cuenta con todas las comodidades: desde hospedaje hasta cultivos propios. Iván Solar es el dueño del lugar que, ha sido heredado de generación en generación y siempre tuvo el objetivo de posicionarlo en lo más alto de los destinos turísticos de la zona. A través de un video que se viralizó en TikTok e Instagram, en la cuenta de Patricio Albamonte (@Patriciophoto), se denominó a este lugar como el espacio ideal para escapar en caso de que haya un "apocalipsis zombie", ya que se podría sobrevivir tranquilamente y en paz. DIARIO HUARPE dialogó con la única familia que vive en el lugar y cómo se debe hacer para hospedarse en ese paraíso.

La familia solar cría sus propios animales y cosecha las tierras para su uso diario.

Rodeados de paz y naturaleza, Iván Solar vive con su esposa Lorena y sus dos hijos, Jesús, de 8 años, y Reinaldo, de 6. La familia se ha dedicado a desarrollar un entorno autosustentable en un 80%, produciendo la mayor parte de sus alimentos. Cuentan con cría de animales, cosecha de hortalizas en su huerta y hasta elaboran vinos. “Tengo la satisfacción y el orgullo de decir que se vive bien, no nos sobra, pero nunca nos falta. Vivimos trabajando todos los días, producimos de todo, criamos de todo. Tenemos chivos, corderos, vacas, gallinas, todo lo que implica la producción de animales en una finca. También hortalizas, porotos, zapallos, lechuga, tomate, etc. Producimos pasto. Somos uno de los mejores productos de porotos y alfalfa en esta zona”, comentó orgulloso.

Además de la cosecha de hortalizas y su huerta, venden fardos de pasto en la ciudad.

La propiedad perteneció a su abuela, quien se la heredó a su papá, don Juan Solar. Hace cuatro años que él falleció y actualmente, Iván fue el que quedó de los 11 hermanos en la finca. “Mis hermanos emigraron a la ciudad por estudios, pero yo me dije a mí mismo que no podía dejar morir este lugar tan lindo y siempre tuve una visión a futuro. Estamos muy convencidos de lo que hacemos, vivimos bien, es tranquilo, podés pasear y descansar en familia. Hay que mostrarle un poco al mundo que en estos lugares alejados también hay vida y se vive bien”.

El cielo sanjuanino con cero contaminación lumínica. Foto: Patricio Albamonte

Cientos de turistas de todas partes del mundo llegan a este paraíso sanjuanino para disfrutar de un fin de semana desconectados de la ciudad. “Tenemos un registro de visitas y ha venido gente de Francia, de Italia, Chile, Brasil y también mucha de Buenos Aires". Solar comentó que lo que más les sorprende a los turistas que acuden es la lejanía con el pueblo más cercano, que es Maliman.

El chivito es la estrella de la estancia, lo más pedido por los turistas.

“Se puede llegar solo en camionetas 4x4, ya que son 30 kilómetros de nada, de desierto y hay que vadear el Río Blanco, siempre y cuando se pueda. Cuando sube mucho el caudal, nos quedamos varados y la única forma de atravesar el río es a caballo, siempre volvemos a lo tradicional y tenemos esa opción para los que nos visiten. También los podemos pasar a buscar por Maliman y traerlos en nuestra camioneta”.

Un paraíso entre mediod e las montañas, donde se puede caminar a pie o dar paseos en caballo.

Cuánto cuesta conocer el paraíso

Con respecto a la reservación y precios del lugar, Solar comentó que es muy accesible y cuesta alrededor de $18.000 por día y por persona. La disponibilidad de la casona, donde tienen habitaciones, baño con agua caliente, cocina con gas y todas las comodidades, es de 18 personas. “Nos deben avisar con 15 días de anticipación porque vemos el caudal del río y las posibilidades de lluvia, ya que, en caso de que aumente considerablemente el caudal del río, debemos suspender la reservación para no crear un mayor problema en los turistas”.

Jesús y Reinaldo Solar en su pequeña escuela en Chinguillo.

El Chinguillo es un espacio verde entre medio el desierto que apuesta a una vida en sociedad. Con una pequeña escuela, capilla, conexión a internet a través de Starlink y hasta un cementerio, Iván Solar quiere que más familias apuesten por esta vida en el campo y desarrollo sustentable. En épocas donde cada vez más jóvenes buscan un estilo de vida lejos de las grandes ciudades, la familia Solar demuestra que al norte de San Juan hay un paraíso, donde se vive bien, rodeado de naturaleza, cultura y trabajo en familia, e incluso, te salvaría de un "apocalipsis zombie".

Contacto

Para reservar en la estancia de Chinguillo, se debe comunicar con Iván Solar al 2645893186.