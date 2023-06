En un día marcado por las bajas temperaturas, una familia de Rivadavia fue desalojada de la habitación que les prestaban. Sin otro lugar donde ser recibidos, Sebastián Herrera tomó la decisión, junto a su esposa y cuatro pequeños hijos, de llevar sus pertenencias hasta la plaza del barrio Sierras de Marquesado, donde desde la tarde de este domingo se encuentran alojados esperando por ayuda.

Sebastián Herrera, de 37 años, y su esposa estaban viviendo en una habitación prestada en casa de la madre del hombre en el barrio Sierra de Marquesado. "Desde hace un tiempo me la habían pedido, pero no pude encontrar nada y esta tarde me dijeron que nos teníamos que ir. Agarré nuestras cosas y nos vinimos aquí, a la plaza”, contó el hombre que llevaba toda la tarde junto a su familia a la intemperie.

Los Herrera se instalaron junto a sus muebles y electrodomésticos. (Foto:DIARIO HUARPE)

Sin ser conscientes de lo acontecido, los pequeños cuatro hijos de la familia de 4, 6, 8 y un año y medio, se encontraban jugando en la plaza junto a algunos vecinitos cuando DIARIO HUARPE llegó al lugar. “Nosotros llevamos viviendo un tiempo acá, ellos van a la escuela de acá del barrio, por eso nos quedamos acá, nomás”, explicó Herrera.

La hija más pequeña de la familia tiene un año y medio. (Foto:DIARIO HUARPE)

Sebastián Herrera trabaja como pintor, pero el poco dinero que gana no le alcanza para alquilar y tampoco cumple con los requisitos que le solicitan. “No tengo a nadie a que nos dé una mano, estamos en la calle y nos aguantaremos la que nos venga”, dijo el hombre, mientras su esposa contaba que solo tiene a su abuela y su madre, pero no es posible quedarse con ellas.

La situación de la familia Herrara movilizó a varios de los vecinos de la zona, quienes se acercaron hasta ellos y les ofrecieron su ayuda. “Mi señora y los niños van a pasar la noche en la casa de uno de los vecinos. Yo me voy a quedar acá para cuidar las cosas”, concluyó el hombre.