La ciudad de Huaral, en Perú, quedó conmovida tras conocerse la historia de Manchis, una perrita que evitó una tragedia en la casa del periodista Carlos Alberto Mesías Zárate. A fines de agosto, un sujeto arrojó un cartucho de dinamita encendido dentro de la vivienda, pero la mascota lo desactivó con sus mordiscos, salvando a la familia.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto del ataque. Un sujeto se acercó en una mototaxi, encendió la mecha del explosivo y lo arrojó por una ventana que había sido rota recientemente. Incluso, el agresor se asomó para verificar si la mecha seguía encendida. Carlos Mesías relató al diario La República que, al salir al pasadizo, encontraron el artefacto explosivo en el suelo e inmediatamente contactaron a la policía, quienes les indicaron no tocar nada.

“Lo masticó y lo masticó, y nos salvó la vida”, relató Zárate a medios locales e internacionales. Sin embargo, el acto heroico dejó secuelas: las cuerdas vocales de Manchis resultaron dañadas y ya no puede ladrar.

La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) intervino tras la denuncia y confirmó que la potencia del artefacto representaba un atentado directo contra la vida del periodista. Para Mesías, el ataque está vinculado con sus investigaciones sobre delitos en la ciudad, aunque descartó extorsiones previas. "Hace mucho tiempo hago investigaciones sobre hechos ilícitos y criminales en la ciudad. Creo que esto fue una reacción de la delincuencia", aseguró. El periodista remarcó que no había recibido mensajes de extorsión, hipótesis que la policía descartó. Según la UDEX, por la potencia del explosivo, esto "fue un atentado contra mi vida".

Desde que se difundió el caso, Manchis se convirtió en una celebridad en su comunidad y en redes sociales. Vecinos y usuarios de distintas partes del país expresaron su admiración y pidieron que la cuiden ante la posibilidad de nuevos ataques.