Luego de que se filtrara un polémico audio del exsenador César Gioja en el que invitaba a cortar boleta, el gobernador de San Juan y candidato a senador por Unión por la Patria, Sergio Uñac, habló con DIARIO HUARPE y dijo que “está todo bien”. En este sentido, aseveró que el camino es seguir con el mensaje del aspirante presidenciable, Sergio Massa, y trabajar para cerrar las grietas.

“Creo que esto se va a resolver de la mejor manera. En este contexto de la Semana Social de la Iglesia, convocando a la unidad, me parece que no es conducente generar más grietas. Si las hay, hay que cerrarlas, y en esa tarea me van a encontrar a mí. Sergio Massa está convocando a un gobierno de unidad nacional que debe replicarse en cada una de las provincias”, planteó Uñac.