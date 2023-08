El tercero fue el mejor. Sin presiones y con la motivación de mostrar su mejor repertorio, Universidad (Los Patos) y el San Juan RC (Piuquenes) regalaron una tarde llena de tries en uno de los encuentros de la primera fecha del Torneo Provincial mendocino de rugby. La visita se quedó con la victoria porque fue más regular en su juego y aprovechó su momento en el partido. El San Juan RC pagó caro las lagunas que suele tener en los 80 minutos y a pesar de la reacción sobre el final, no lograr torcer la historia.

Deslucida fue la primera etapa. A pesar de las buenas intenciones de ambos equipos, el juego no fue fluido producto de las imprecisiones a la hora de trasladar la pelota. Los Patos comenzaron mejor, arrinconando a los locales, pero no pudo ponerse en ventaja. Con el correr de los minutos, los Piuquenes salieron del fondo y en el primer ataque profundo logró marcar el primer try de la tarde. Francisco Perelló desacomodó la defensa rival para irse en soledad a ingoal ajeno. Los de Santa Lucía pudieron ampliar la ventaja, pero no fue certero a la hora de patear a los palos. El parcial fue de 07-00 arriba.

Afortunadamente, la tónica del clásico cambió en la segunda etapa. Patos y Piuquenes comenzaron a tener mayor fluidez en su juego y las emociones fueron una constante en Santa Lucia. Universidad logró imponer su ritmo gracias a los ingresos de Julián Aguiar y Tomás Giménez. La historia comenzó a darse vuelta a través de los tries de Bautista Baldi, Juan Manuel Echegaray, Esteban Pagés y Matías Buloz, para dejar las cosas 26-10.

Sobre el final llegó la reacción del San Juan RC. Los de Santa Lucía aprovecharon su momento para marcar dos tries más por intermedio de Agustín Bridge y Franco Uñates para estampar el 26-24.

Fue triunfo de la U en un clásico al que no le faltaron las emociones para comenzar el Torneo Provincial mendocino con el pie derecho. Los dirigidos por Mauricio Castro pagaron caro las lagunas que padeció y le faltó tiempo para quedarse con el encuentro.

Los otros resultados

Los otros resultados de la tarde en la primera fecha fueron para San Jorge, Marista, Los Tordos, CPBM y Liceo. El Rojo sanrafaelino superó a Belgrano por 23-17, los Curas superaron 33-11 a Universitario, Chacras vapuleó 77-00 a Peumayén y los Clavos triunfaron 55-21 a Tacurú.

Síntesis de Los Patos y Piuquenes

San Juan RC: 1.Sebastián Diez, 2.Agustín Rodríguez, 3. Federico Russo; 4.Mateo Licciardi, 5.Ricardo Díaz; 6.Eduardo Caputo, 7.Juan Pablo Venier, 8.Lautaro Gil; 9.Joaquín Farré, 10.Francisco Perelló; 11.Juan Ignacio Bubica; 12.Emanuel Reinoso, 13.Felipe González; 14.Theo Imparado; 15.Mariano Reinoso. Entrenador: Mauricio Castro.

Suplentes: 16.Carlos Tejada, 17.Juan Savall, 18.Gabriel Pérez, 19.Franco Lara, 20.Agustín Bridge, 21.Franco Uñates, 22.Santiago Peñafort, 23.Bautista Scadding.

Universidad: 1.Esteban Pagés, 2.Bautista Baldi, 3.Juan Paulo Davighi; 4.Manuel Manzano, 5.Lucas D'anna; 6.Francisco Marcucci, 7.Juan Ignacio del Carril, 8.Joaquín Sánchez; 9.Juan Manuel Echegaray, 10.Bautista Jiménez; 11.Nicolás Buloz (C); 12.Juan Manuel Lloveras, 13.Andrés Buloz; 14.Rodrigo Mattar; 15.Gerónimo Pastore. Entrenadores: Javier Sánchez y Fernando Torcivia.

Suplentes: 16.Nicolás Zamora, 17.Juan Gómez, 18.Cristian González, 19.Guillermo Laboronnie, 20.Julián Aguiar, 21.Matías Buloz, 22.Tomás Giménez, 23.Juan Manuel Uzair.

Tantos

San Juan RC 24

Try : Francisco Perelló, Agustín Bridge, Franco Uñates.

: Francisco Perelló, Agustín Bridge, Franco Uñates. Conversión : Mariano Reinoso (x3)

: Mariano Reinoso (x3) Penal: Mariano Reinoso.

Universidad 26

Try : Bautista Baldi, Juan Manuel Echegaray, Esteban Pagés, Matías Buloz.

: Bautista Baldi, Juan Manuel Echegaray, Esteban Pagés, Matías Buloz. Conversión : Bautista Jiménez (x3).

: Bautista Jiménez (x3). Penal: -.

Resultado parcial: San Juan RC 07-00 Universidad

Amonestaciones

Amarilla : Eduardo Caputo (SJRC)

: Eduardo Caputo (SJRC) Roja: -.

Referee : Juan Martín Martínez.

: Juan Martín Martínez. RA1 : Cristian Bonilla.

: Cristian Bonilla. RA2: Gustavo Pérez.

Cancha: Guiguí Federico, San Juan RC

Intermedia: San Juan RC 46-24 Universidad.