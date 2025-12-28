Policiales > En Capital
Intentó robar un auto escapó, pero fue detenido tras una persecución
Por Ariel Patruceli
Un hombre de 37 años fue aprehendido tras ser sorprendido cuando intentaba robar un vehículo estacionado en la vía pública, en el departamento Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 18.25, en la intersección de calles Entre Ríos y Brasil.
Según informaron fuentes judiciales, personal policial observó a un sujeto a bordo de una motocicleta 110 cc de color rojo mientras violentaba un automóvil Ford Sierra blanco. Al advertir la presencia policial, el sospechoso se dio a la fuga.
La persecución finalizó en calle Sarmiento y Mariano Moreno, donde el individuo fue interceptado por el agente Luis Aguilera, quien cumplía funciones como infante en un operativo de la División Cuerpo Especial de Vigilancia. Allí se procedió a la aprehensión del acusado.
El detenido fue identificado como Willams Maximiliano Montaño, de 37 años, con domicilio en Villa del Carril, Capital. En su poder se secuestró una bolsa con diversas herramientas, una llave tipo ganzúa y la motocicleta Zanella roja, dominio A167 ISV, que utilizaba para movilizarse.
Tras el procedimiento, se dio intervención al Sistema Acusatorio, que dispuso la actuación de la UFI de Flagrancia. La fiscal Agostina Zalazar se hizo presente en el lugar y ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes. El hecho fue caratulado como Tentativa de Robo, quedando el acusado a disposición de la Justicia.
