Un hombre de 37 años fue aprehendido tras ser sorprendido cuando intentaba robar un vehículo estacionado en la vía pública, en el departamento Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 18.25, en la intersección de calles Entre Ríos y Brasil.

Según informaron fuentes judiciales, personal policial observó a un sujeto a bordo de una motocicleta 110 cc de color rojo mientras violentaba un automóvil Ford Sierra blanco. Al advertir la presencia policial, el sospechoso se dio a la fuga.

La moto Zanella en la que intentó huir el ladrón y fue secuestrada.ectó es robada.

La persecución finalizó en calle Sarmiento y Mariano Moreno, donde el individuo fue interceptado por el agente Luis Aguilera, quien cumplía funciones como infante en un operativo de la División Cuerpo Especial de Vigilancia. Allí se procedió a la aprehensión del acusado.

La llave tipo ganzúa con la que los delincuentes rompen los tambores de arranque de las motos para robarlas.

El detenido fue identificado como Willams Maximiliano Montaño, de 37 años, con domicilio en Villa del Carril, Capital. En su poder se secuestró una bolsa con diversas herramientas, una llave tipo ganzúa y la motocicleta Zanella roja, dominio A167 ISV, que utilizaba para movilizarse.

las herramientas que llevaba en su poder el ladrón, al parecer para utilizarlas en los ilícitos.

Tras el procedimiento, se dio intervención al Sistema Acusatorio, que dispuso la actuación de la UFI de Flagrancia. La fiscal Agostina Zalazar se hizo presente en el lugar y ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes. El hecho fue caratulado como Tentativa de Robo, quedando el acusado a disposición de la Justicia.