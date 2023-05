Este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde se discutió el conflicto por el atraso en el pago de los fondos correspondientes a marzo y abril en las provincias del interior del país, entre ellas San Juan.

Tras el encuentro, la UTA decidió suspender el paro de 48 horas que estaba previsto para este fin de semana, aunque las negociaciones quedaron en un cuarto intermedio hasta el jueves de la próxima semana, cuando se espera que se vuelvan a reunir para continuar discutiendo la problemática.

Desde el sindicato de choferes señalaron que el conflicto sigue sin resolverse y que "está todo trabado por el tema del dinero. Primero que no llega y segundo que lo deben aumentar porque, si no, no se le puede hacer frente a los salarios de abril". Los servicios que se ven afectados por esta situación son los colectivos urbanos e interurbanos de corta y media distancia.

La situación en el interior del país es diferente a la que se vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde ya se han cobrado los salarios de abril con un aumento. Según lo manifestado por la UTA, en las provincias del interior hay un retraso de 60 días en el pago de los fondos.

Desde el gremio de los choferes, han señalado que los fondos son indispensables para afrontar las subas salariales acordadas en paritarias y han denunciado que "está pasando lo mismo que siempre en el interior del país". Mientras tanto, se espera que en la próxima reunión se logren avances significativos en las negociaciones para evitar que se repita el conflicto en un futuro cercano.