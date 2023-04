Con entrada libre y gratuita, este fin de semana largo se llevará a cabo un atractivo torneo de polo, que contará con la participación de equipos conformados por polistas locales y de otras provincias. El certamen, llamado "Torneo Otoño", tendrá por escenario la cancha del Huarpes Polo Club, ubicada en Villa Independencia, en el departamento Caucete. Comenzará desde este viernes y se extenderá hasta el lunes, día en que se definirán las ubicaciones finales.

En diálogo con DIARIO HUARPE, los organizadores explicaron que el torneo se jugará a 4 chukker (son los períodos de 7' en un partido de polo), en caso de que haya igualdad, se jugará un chukker suplementario con gol de oro y en caso de persistir el empate se jugará un segundo chukker suplementario con Línea Arco Iris, el ganador sumará 2 puntos. Al momento de jugar cada equipo deberá poner a disposición del referí un caballo ensillado.

El torneo estará integrado por 6 equipos divididos por sorteo en dos zonas de 3 equipos cada una. Por sorteo se jugará de manera cruzada entre las dos zonas durante los tres primeros días. Una vez finalizados los partidos del tercer día, se computarán los puntos que hayan sumado cada uno de los equipos y se hará una lista ordenando a los mismos de mayor a menor en relación con los puntos que cada uno haya logrado. En caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos, se definirá en función de la mayor diferencia de goles a favor y en contra que tenga cada equipo. En caso de persistir el empate se tendrá como primera medida la mayor cantidad de goles.

Así será el fixture del Torneo de Polo

Viernes 28 de abril:

13 hs Huarpes La Lombarda vs. San Valentín Sanatorio Argentino; 14 hs El Mangrullo vs. Team Mendoza; 15 hs Huarpes Kevingston vs. Huarpes Bodega Graffigna Yanzón.

Sábado 29 de abril:

13 hs El Mangrullo vs. Huarpes Bodega Graffigna Yanzón; 14 hs Huarpes La Lombarda vs. Team Mendoza; 15 hs Huarpes Kevingston vs. San Valentín Sanatorio Argentino.

Domingo 30 de abril:

(Horario a definir) Huarpes La Lombarda vs. Huarpes Bodega Graffigna Yanzón; (a definir) El Mangrullo vs. San Valentín Sanatorio Argentino; (a definir) Huarpes Kevingston vs. Team Mendoza.

Lunes 1 de mayo:

12 hs Sexto vs. Quinto; 13 hs Cuarto vs. Tercero; 14 hs Segundo vs. Primero.

Sunset After Polo

Para aquellos que les gusta la música, el día sábado, desde las 17 hs, se realizará un sunset y la entrada costará $4.000. El evento se realizará después de los partidos y se podrá disfrutar de una barra de tragos, gastronomía y una degustación de vinos, mientras un DJ será el encargado de ponerle ritmo a la tarde.