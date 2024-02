Vecinos de Capital llamaron a DIARIO HUARPE para visibilizar una problemática que los aqueja. En el barrio UVT, se han registrado distintos hechos delictivos durante las últimas semanas. Robo de baterías de autos, hurtos de motocicletas y distintos tipos de arrebatos son algunas de las modalidades que los delincuentes realizan en esa zona de San Juan.

En este sentido, Sandra Di Rocco, vecina del barrio, aseguró notar que la presencia policial ha disminuido respecto con años anteriores y que por ese motivo el barrio ya parece tierra de nadie. El barrio está ubicado sobre lateral de Circunvalación y calle Lucero, cuadras antes de Av. España, una cuadra después de una conocida concesionaria de vehículos 0 km.

“Antes los patrulleros pasaban cada 15 minutos, pero ahora hemos notado que casi no hay presencia de la Policía en el barrio”, comentó Sandra.

Por este motivo, ellos creen que los delincuentes han notado la situación y que por eso aprovechan la zona para robar en la zona. Por otro lado, el barrio no cuenta con cámaras del CISEM que podría ser una posible solución para que la inseguridad disminuya.

“Hay una cámara del CISEM, pero no abarca nuestro barrio porque está en la esquina de Periodistas Sanjuaninos y Agustín Gómez”, mencionó Sandra.

Cámara del CISEM ubicada a dos cuadras del barrio UVT. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

El último siniestro se dio en horas de la noche en el pasado lunes 26 de febrero, cuando a un vecino de Sandra le apuntaron con un arma de fuego en su frente para robarle la moto. En esa línea, la mujer explicó que los trabajadores de la concesionaria también han sido víctimas de robo a plena luz del día.

A la vecina le robaron la batería de su auto que había estacionado en la esquina de su casa la semana anterior sobre las 18 horas, provocando mucho daño en los sistemas eléctricos del vehículo. No sería la primera vez que le roban, ya que el año pasado, sufrió el robo del estéreo mientras compraba cigarrillos en un kiosco.

Por otro lado, los vecinos temen que los delincuentes observen el movimiento de ellos para aprovechar cuando sus casas quedan solas o los autos que quedan estacionados sobre la calle debido a que hay muchos inquilinos del barrio UVT no cuentan con cocheras.

“Arriesgamos nuestras vidas y nuestras pertenencias. Además, tenemos que gastar en cosas que no tenemos previstas. No puede ser que no pase un solo patrullero”, dijo la vecina.