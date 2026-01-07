Viajar a Chile en 2026 requiere planificar con anticipación no solo el itinerario, sino también la forma de pago. La elección del medio con el que se abonan consumos y servicios puede encarecer o abaratar de manera significativa las vacaciones, en un contexto marcado por diferencias cambiarias y recargos vigentes sobre las operaciones realizadas en el exterior.

Actualmente, la relación de referencia indica que cada peso chileno equivale aproximadamente a 1,67 pesos argentinos. Este valor surge de un dólar oficial en Argentina cercano a los 1.500 pesos y una cotización promedio en Chile de 900 pesos chilenos por dólar. Con esos datos, los turistas pueden realizar estimaciones rápidas al momento de comprar.

La “regla del 67%”

Una herramienta práctica para calcular precios es la llamada “regla del 67%”. Consiste en sumar un 67% al valor expresado en pesos chilenos para obtener una aproximación del costo final en pesos argentinos. De esta manera, se puede evaluar en el momento si un producto o servicio resulta conveniente, sin recurrir a conversiones complejas.

No obstante, el valor final siempre dependerá del medio de pago elegido, ya que cada opción aplica distintos tipos de cambio e impuestos.

Las variaciones según el método de pago

El método más conveniente es el uso de tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares. En este caso, el tipo de cambio ronda los 1,63 pesos argentinos por cada peso chileno, lo que permite minimizar recargos. Es clave asegurarse de que el débito se realice efectivamente desde la cuenta en dólares, ya que si se descuenta desde una cuenta en pesos el costo asciende a unos 2,12 pesos argentinos por peso chileno, producto del impuesto del 30%.

En segundo lugar se ubica el uso de dólar billete cambiado directamente en Chile, con una cotización promedio de 1,66 pesos argentinos por peso chileno, una opción conveniente para quienes ya cuentan con dólares en efectivo. La tarjeta de crédito pagada en dólares aparece en tercer lugar, con valores similares al débito, siempre que se cancelen los consumos en moneda extranjera antes del vencimiento del resumen para evitar impuestos adicionales.

Las alternativas menos favorables son la compra de pesos chilenos en Argentina, con un promedio cercano a 1,80 pesos argentinos por unidad, y el cambio de pesos argentinos en Chile, que puede llegar a unos 1,85, encareciendo sensiblemente los gastos.

Recomendaciones antes de viajar

Antes de cruzar la frontera, se recomienda realizar algunas verificaciones clave para evitar inconvenientes. En primer lugar, informar el viaje al banco y a las emisoras de tarjetas, a fin de prevenir bloqueos por motivos de seguridad. También es fundamental habilitar el débito en dólares desde el home banking y confirmar la clave o PIN de compra, ya que en muchos comercios chilenos se solicita para operar con tarjeta de débito.

Tomar estas precauciones y elegir correctamente el medio de pago puede marcar la diferencia en el presupuesto final del viaje y permitir disfrutar de Chile con mayor tranquilidad.