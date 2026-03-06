Mercurio retrógrado 2026: qué evitar hasta el 20 de marzo

Desde el pasado 26 de febrero, el planeta Mercurio inició un movimiento retrógrado en el signo de Piscis, situación que se extenderá hasta el 20 de marzo. Este fenómeno suele asociarse habitualmente con fallas en la comunicación, contratiempos en negociaciones y pequeñas catástrofes cotidianas, pero el astrólogo David Scarso advierte que esta vez los efectos de los descuidos pueden ser mayores.

El especialista anticipó: “Hay tres cosas muy importantes que no se deben hacer con este Mercurio retrógrado, porque los efectos de pequeños errores pueden tener grandes consecuencias”.

Scarso describe este periodo como un momento de introspección forzada, afirmando que “el cielo nos está quitando la lógica para que lleguemos a la verdad con la intuición y en un mundo obsesionado por los datos, este es un apagón necesario para el alma”. La primera advertencia concierne a las finanzas y contratos, instando a evitar decisiones importantes con el dinero para no caer en espejismos o ilusiones de conveniencia.

Al respecto, el experto señaló que el tránsito “nos dificulta ver la letra chica, aquello que se esconde tras la aparente conveniencia, por lo que en todos estos temas hay que revisar cuatro y cinco veces antes de definir o firmar”, recomendando en su lugar pulir proyectos que quedaron inconclusos durante el año 2025.

En cuanto a las relaciones personales, se recomienda no intentar imponer la razón ni resolver conflictos desde el reproche. Scarso advirtió: “En este momento resolver un conflicto vincular desde la lógica o desde el reproche va a ser un error garrafal. Esta temporada es ideal para escuchar lo que no se dice, porque lo no dicho se proyecta. Si hay tensión no hables. En el silencio, se expresa lo que las palabras ya no llegan a comunicar”.

Finalmente, el astrólogo alertó sobre la tendencia a la evasión a través de redes sociales, sustancias o exceso de trabajo para escapar de lo que abruma. Sobre este punto, concluyó: “El mundo en que vivimos nos propone anestesiarnos para evadirnos, para no conectar con el vacío, con la realidad, con el presente. Pero es un gran momento para hacer trabajo interior, amigarnos con nuestras sombras utilizando la espiritualidad pisciana, tener conversaciones enriquecedoras, buenas lecturas y meditaciones, sin miedo a perdernos”.