"Maradona hay uno solo": las críticas a Messi por su visita a Trump

El pasado jueves, en un marco de extrema sensibilidad internacional por la intervención militar de Estados Unidos en Irán y el asesinato del líder Alí Jamenei, el presidente Donald Trump recibió al Inter Miami en la Casa Blanca. El evento, motivado por la conquista del título de la MLS en 2025, se llevó a cabo en marzo, un momento en el que la imagen del mandatario se encuentra debilitada por el escándalo del caso Epstein. Durante la ceremonia, Lionel Messi y Jorge Mas, copropietario del club, acompañaron al presidente en su entrada al recinto.

La organización del acto buscó captar a Messi validando los discursos de Trump, situándolo en un lugar de privilegio ante las cámaras. El futbolista rosarino fue visto aplaudiendo mientras el presidente se refería a la situación bélica en Medio Oriente. En este contexto, y a 99 días del comienzo del Mundial 2026, el mandatario estadounidense puso en duda aspectos de la organización del torneo al declarar: “Realmente no me im...”.

La presencia y los gestos de complicidad del capitán de la Selección Argentina provocaron una ola de indignación en las redes sociales, donde se reavivó la comparación con Diego Armando Maradona. Gran cantidad de usuarios recordaron la postura antiimperialista de "Pelusa", señalando que “Maradona hay uno solo”.

Asimismo, las críticas remarcaron la contradicción de Messi, quien en diciembre de 2022 evitó salir al balcón de la Casa Rosada para no realizar gestos políticos, pero en esta ocasión accedió a mostrarse públicamente con un personaje tan polémico como Trump.