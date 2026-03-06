Cómo empezó la crisis de Garbarino que lo llevó a la quiebra tras más de 70 años

El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 dictó la quiebra de Garbarino tras seis años de deterioro financiero, determinando que no existen condiciones para sostener su concurso preventivo.

La resolución judicial implica la liquidación total de la emblemática compañía, que en su apogeo contó con más de siete décadas de trayectoria, 200 sucursales y 4.500 empleados. La medida se tomó ante la falta de acuerdo con los acreedores y el fracaso del mecanismo de salvataje o cramdown.

La debacle se profundizó luego de que Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof, adquiriera la firma en 2020. Para ese entonces, la empresa ya arrastraba deudas por $4.000 millones con bancos y $7.000 millones con proveedores, situación agravada por una caída del 75% en las ventas durante la pandemia.

Un intento de venta a Facundo Prado en 2021 fracasó antes de llegar a un acuerdo, lo que aceleró el cierre de locales, la falta de entrega de productos y reclamos salariales. Pese a un auxilio de $225 millones por parte del Gobierno porteño a través de saldos de AGIP, los fondos solo cubrieron pagos parciales de sueldos.

En aquel periodo, la crisis afectó a otros actores del sector como Ribeiro, que también buscó evitar la quiebra tras suspender su e-commerce. Manuel Ribeiro, presidente de dicha cadena, explicó oportunamente el escenario: “La caída en el nivel de actividad y, en consecuencia, en los resultados de la empresa se originó con la devaluación de 2018 y sus efectos inmediatos: altas tasas de interés e inflación que, en contraposición con la pérdida del poder adquisitivo de nuestro cliente promedio, afectaron de manera significativa las ventas y, por lo tanto, la situación económica y financiera de la compañía”.

El proceso de remate actual busca conformar un fondo para los acreedores que esperan cobrar desde 2021, tras el envío de 1.800 telegramas de despido. La liquidación incluirá activos intangibles como las marcas Garbarino y Compumundo, la financiera Fiden y la unidad Garbarino Viajes.

También se pondrán a la venta las plantas industriales Tecnosur y Digital Fueguina ubicadas en el sur del país, junto con inmuebles y otros bienes, manteniendo la inhibición general sobre la sociedad.