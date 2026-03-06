El Gobierno asistió a 20 familias en Sarmiento y monitorea otras zonas afectadas

Las intensas lluvias y crecientes registradas entre la tarde-noche del jueves 5 de marzo y la madrugada de este viernes 6 de marzo dejaron su huella en diversas localidades de San Juan, especialmente en los departamentos de Sarmiento y Jáchal. Ante esta situación, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano desplegó un operativo de asistencia para las familias afectadas.

Asistencia en Sarmiento

De acuerdo al informe oficial emitido por la cartera social, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias se ha brindado asistencia a 20 familias en el departamento Sarmiento, particularmente en las zonas más golpeadas por el temporal como Pedernal y Los Berros. Las autoridades destacaron que, pese a la intensidad de las precipitaciones, en ningún caso se ha tenido necesidad de evacuar a las personas damnificadas, quienes permanecen en sus hogares.

Monitoreo en el resto de la provincia

Si bien hasta el momento otros municipios no han requerido asistencia ni han comunicado oficialmente los daños ocasionados por las inclemencias climáticas, el Gobierno provincial mantiene contacto permanente con la intendencia de Sarmiento para monitorear la evolución de la situación de los vecinos.

En ese contexto, autoridades encabezadas por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, junto a personal técnico de la cartera, se dirigen hacia Jáchal, Caucete y el Gran San Juan con el objetivo de realizar un recorrido exhaustivo y verificar en terreno las necesidades de la población en esas zonas.

Seguimiento y actuación inmediata

Desde el ministerio aseguraron que durante toda la jornada se llevará a cabo un seguimiento pormenorizado de las diferentes áreas afectadas por el temporal, con el compromiso de actuar de inmediato a medida que la emergencia lo requiera.

Las autoridades provinciales reiteraron la importancia de mantener canales de comunicación fluidos con los municipios para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier contingencia que pueda surgir como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.