El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 6 de marzo que alcanza a 12 provincias del país, donde se prevén lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo durante la jornada.

La advertencia abarca sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, donde se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo con el organismo meteorológico, los fenómenos podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible granizo. Las precipitaciones acumuladas se ubicarían entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse esos valores.

En algunas regiones, las tormentas podrían registrarse desde la mañana, mientras que en otras se esperan principalmente durante la tarde o la noche. En gran parte del norte del país, además, el mal tiempo podría extenderse hasta la madrugada del sábado.

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales para seguir la evolución del fenómeno.

Las alertas amarillas indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños menores o interrupciones momentáneas de actividades cotidianas, por lo que se aconseja tomar precauciones.