El Servicio Penitenciario Bonaerense trasladó a integrantes de la llamada “Banda del Millón” a un pabellón de máxima seguridad, luego de que la Justicia detectara que continuaban coordinando delitos desde la cárcel.

La decisión se tomó a pedido de la fiscalía que investiga a la organización, con el objetivo de evitar que los detenidos sigan planificando robos mediante el uso ilegal de teléfonos celulares dentro del penal.

Entre los trasladados se encuentran Brandon Imanol Brites y los hermanos Elián Hugo Castillo San Martín y Hugo Isaías Castillo San Martín, señalados por los investigadores como algunos de los líderes del grupo delictivo.

La banda quedó en el centro de la investigación tras una serie de allanamientos y análisis de material digital que revelaron cómo los cabecillas daban órdenes a otros delincuentes incluso estando presos, coordinando robos y otras maniobras delictivas.

Según fuentes del caso, el traslado a un sector de máxima seguridad busca reforzar el control sobre los detenidos y restringir totalmente el acceso a celulares u otros medios de comunicación que les permitan seguir operando desde el penal. (

La causa continúa en investigación y no se descarta que aparezcan nuevas imputaciones o más detenidos vinculados a la organización, que operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense.