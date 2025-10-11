La controversia por la posible reimpresión de 14 millones de boletas en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo este sábado 11 de octubre de 2025, luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) devolviera la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA) a la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires. El tribunal, presidido por Daniel Bejas, señaló que el trámite omitió un paso clave: consultar a los partidos políticos involucrados.

La medida mantiene en suspenso la resolución sobre el pedido de reimpresión, impulsado por LLA, y obliga a la Junta Electoral —integrada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, el camarista Jorge Di Lorenzo y la presidenta de la Corte bonaerense Hilda Kogan— a dar traslado del expediente a los apoderados de las quince fuerzas que comparten la boleta única en el distrito. Solo después de ese trámite, el fiscal Ramiro González podrá emitir su dictamen.

La decisión se conoció poco después del fallo que habilitó a Diego Santilli a encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, quien dejó su lugar en medio de un escándalo judicial.

En su resolución, Bejas explicó que el caso “constituye una cuestión de orden público” y que resulta necesario garantizar el principio de bilateralidad y el derecho de defensa de todas las agrupaciones participantes.

La solicitud de reimpresión había sido rechazada inicialmente por la Junta Electoral, que la consideró “jurídicamente improcedente” y materialmente inviable por los tiempos electorales y el costo estimado de más de $12.100 millones. Sin embargo, LLA insistió en que el proceso es técnicamente posible y que el Ministerio del Interior ofreció garantías logísticas y presupuestarias para concretarlo.

La Junta, por su parte, advirtió que modificar el cronograma y las etapas establecidas por el Código Electoral Nacional implicaría “un riesgo institucional” al alterar reglas básicas del proceso electoral.

Mientras tanto, la definición sobre la reimpresión de boletas queda nuevamente en manos de la Justicia Electoral, que deberá resolver el conflicto antes de la distribución definitiva del material a los centros de votación.