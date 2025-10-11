San Juan se prepara para vivir una jornada diferente con el Sunset Running, un evento que une el deporte, la música y la diversión en un entorno al aire libre. La actividad se llevará a cabo este sábado 11 de octubre de 2025 a las 18 horas, con punto de encuentro en Il Pilonte (calle Meglioli antes de avenida Libertador).

La propuesta está abierta a todo público y ofrece dos circuitos de 3 y 5 kilómetros, pensados tanto para corredores experimentados como para quienes deseen disfrutar de una tarde activa y distinta.

Además de la carrera, los participantes podrán disfrutar de música, tragos y un after con DJ en vivo, a cargo de Gonza Pellicer, junto con sorteos y premios especiales.

El objetivo del encuentro es promover el movimiento, la vida saludable y la conexión entre amantes del running y aficionados que buscan compartir una experiencia al aire libre con buena energía.

Desde la organización invitan a todos los sanjuaninos a sumarse y ser parte de esta propuesta deportiva y social que promete cerrar el día con la mejor puesta del sol.