Wanda Nara se dejó ver en la noche porteña en un encuentro que "nadie se vio venir". La mediática se acercó al teatro de la Calle Corrientes para ver Rocky, la obra de teatro con la que Nico Vázquez "explota la sala del Lola Membrives en cada función". El evento que los unió ocurrió la noche del 13 de noviembre.

Wanda Nara no se quiso quedar con las ganas de ver la obra, siguiendo los pasos de otras celebridades como Lionel Messi y Leandro Paredes. La conductora quedó impactada con lo que presenció en el escenario, donde Nico Vázquez interpreta al boxeador más famoso del cine.

Wanda asistió muy relajada y disfrutando de su noche libre, acompañada de su novio, Martín Migueles. Su presencia se dio en un momento particular, ya que sus hijas están con Mauro Icardi y la China Suárez, quienes están "juntos otra vez luego de cinco meses". Además, esta aparición se produce luego de la filtración del video de Icardi con sus hijas y la China en un shopping.

Tras la función, la conductora de Telefe elogió a Nico en su paso por el camarín y se sacó fotos con él y con su novia, Dai Fernández. En el encuentro, Wanda le manifestó a Nico: “Lo que vi hoy no lo vi en otras partes del mundo, es increíble". Agregó que "La iluminación, maquillaje, vestuario son de un nivel y una categoría increíble”.

Wanda Nara también halagó el desempeño físico del actor: “La verdad que el entrenamiento que tenés, no sé cómo te lo aguantaste". Ella finalizó sus elogios asegurando: “Ojalá que venga todo el mundo a verlo, porque es un nivel impresionante”. Por su parte, Nico Vázquez le retribuyó la amabilidad diciendo: “Gracias Wanda Nara por tus palabras y tu generosidad”.