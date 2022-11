La Gesta 1982, un documental que reúne testimonios de ex combatientes y veteranos de Malvinas se proyectará en San Juan. En una función especial, este próximo jueves se podrá ver el material en Play Cinema a las 21.30 horas.

El documental, ópera prima de Nicolás Canale y producido por el Faro, une testimonios con material de archivo con la intención de dejar, en la voz de sus protagonistas, un documento histórico. No llegará a todas las salas del país y los sanjuaninos tendrá la oportunidad imperdible de verla en pantalla grande.

El documental se cuenta desde la épica, sin abandonar la idea de que quienes estuvieron en la guerra de Malvinas fueron personas. El documental es también memoria sobre la historia de los que volvieron y los que quedaron.

Nicolás reúne a los veteranos y les pregunta desde cómo fueron convocados a la guerra, cómo se enteraron del conflicto y hasta cómo es ver morir a un compañero de trinchera. Relatos que quedarán guardados en el documental.

Son 22 voces reunidas en una cinta que dura cerca de una hora y media. Allí se cuentan desde cómo fue vivir el hundimiento del ARA General Belgrano hasta pequeñas historias de heroísmo como la del Capitán Héctor Bonzo, obligado por el suboficial Ramón Barrionuevo, los últimos dos que quedaban en cubierta, a bajar a las balsas, cuando intuyó que el comandante deseaba irse a pique con su barco. “Si usted no se tira, yo no me tiro”.

Otra de las características es la variedad de puntos de vista que presenta el documental. Es que hay miembros de la Fuerza Aérea, Navales, Infantería hasta veteranos de San Carlos o el Puerto Argentino. Con estas voces se arma una imagen más general de lo que fue estar adentro del conflicto.

Esta película es independiente y se hizo con donaciones y colectas. Nicolás, su director contó que fue se hizo “muy a pulmón”. “No la podría haber hecho sin el apoyo de mis socios Claudia Echeverría y Matías Payer. Yo les traje el proyecto. Ellos no estaban muy metidos en el tema Malvinas, me dieron el apoyo de una y se involucraron desde el principio”, expresó.

La cinta está girando en diferentes cines del país, no ha llegado a todas las provincias por lo que esta será una oportunidad única. Ese espíritu de gesta es lo que se podrá ver en pantalla grande este jueves a las 21.30 horas en Play Cinema.