La semana pasada una empresa llamada MIDI MOTO anunció que lanzará "el primer servicio de mototaxi de San Juan". Tras el revuelo mediático, desde el Ministerio de Gobierno emitieron un comunicado diciendo que es un servicio ilegal, pero la compañía ratificó que empezarán a ofrecer el servicio.

Fue a través del perfil de Instagram de la empresa, donde subieron una historia que luego apareció en publicidades donde afirmaban que, a pesar de lo que dijo Gobierno, lo que hacen no es ilegal. "Nuestro servicio, si bien no está actualmente regulado, NO ES ILEGAL", aseguraba el comunicado.

En el mismo MIDI MOTO cita la ley provincial y el decreto que regulan el transporte en la provincia y dicen que "no existe una prohibición explícita del servicio de moto taxis". Esto contrasta con lo que publicaron las autoridades provinciales, quienes aclararon que no existe una habilitación y, por lo tanto, no se puede usar el servicio porque es "inseguro".

A pesar de la comunicación oficial, la empresa dijo que seguirán con el lanzamiento como estaba previsto, esto quiere decir a partir del próximo 23 de junio. Incluso habían lanzado una convocatoria a choferes para que se sumaran a la aplicación.

Es que MIDI MOTO funciona con un sistema similar a Uber, a través de una plataforma digital donde primero se suman los choferes con sus motos y a la que luego acceden los usuarios para pedir una unidad que los traslade a cierto punto. Según declaraciones de los gerentes locales a la prensa, ya tendrían un cupo de trabajadores disponibles.

Con respecto a la seguridad, uno de los problemas que citó Gobierno a la hora de alertar sobre la ilegalidad de este servicio, la empresa aseguró que es "una prioridad absoluta". "Todas las motos que operan en nuestra plataforma están cubiertas con seguros integrales que protegen tanto a los conductores como a los pasajeros y a terceros y, en este ítem somos inflexibles al momento de exigir a cada conductor el debido cumplimiento de todo lo que la ley actualmente regula", aseguraron.

Además de no considerar prohibida la actividad, las autoridades de la empresa se mostraron "abiertos y dispuestos a trabajar en conjunto con las autoridades provinciales para establecer un marco regulatorio adecuado para esta modalidad de transporte".

El comunicado completo

Con MIDI MOTO, hemos llegado a su provincia con un compromiso profundo hacia cada uno de ustedes. Nuestra meta es servir a la comunidad, ofreciendo una opción de transporte segura, eficiente y accesible. Creemos en el potencial de San Juan, en el talento de su gente y por eso queremos ser parte de su crecimiento y progreso, sabiendo con certeza que eso es posible si trabajamos juntos, con respeto y colaboración.

Es por eso que, en relación al comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan y la Secretaría de Tránsito y Transporte, consideramos necesario hacer algunas precisiones.

Mientras la Ley provincial N° 814-A y su Decreto Reglamentario N° 0006-2015 regulan el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, no existe una prohibición explícita del servicio de moto taxis. Nuestro servicio, si bien no está actualmente regulado, NO ES ILEGAL.

En este contexto, confirmamos que el lanzamiento de nuestro servicio de mototaxis seguirá adelante como estaba previsto. Sin embargo, estamos abiertos y dispuestos a trabajar en conjunto con las autoridades provinciales para establecer un marco regulatorio adecuado para esta modalidad de transporte. Queremos reafirmar nuestra intención de generar nuevas oportunidades de empleo a través de nuestro servicio. Las personas que se unan a nuestra plataforma tendrán una nueva fuente de ingresos, contribuyendo a la economía local.

Nuestro servicio representa una opción económica para los sanjuaninos que necesitan movilizarse de manera rápida y segura, beneficiando a aquellos usuarios que buscan alternativas de transporte más accesibles.

Respecto de la seguridad, es nuestra absoluta prioridad. Todas las motos que operan en nuestra plataforma están cubiertas con seguros integrales que protegen tanto a los conductores como a los pasajeros y a terceros y, en este ítem somos inflexibles al momento de exigir a cada conductor el debido cumplimiento de todo lo que la ley actualmente regula. Esto asegura que, en caso de cualquier incidente, todas las partes estarán adecuadamente protegidas.

Reiteramos nuestra invitación al gobierno de la provincia de San Juan para colaborar en el desarrollo de un marco regulatorio que permita el funcionamiento seguro y eficiente de los mototaxis. Creemos que juntos podemos construir un sistema de transporte público que sea inclusivo, eficiente y legal.

Estamos emocionados por lo que podemos lograr juntos para la comunidad sanjuanina.

Atentamente, Midi Moto.