ADRs caen hasta 4% y bonos operan mixtos tras tres ruedas de euforia
Los ADRs argentinos en Wall Street muestran este jueves caídas de hasta 4% después de la euforia de comienzos de semana generada tras los comicios legislativos. Las principales bajas se registran en Transportadora de Gas del Sur (-4,3%), Loma Negra (-4%) y Edenor (-3,3%), mientras que Banco Macro opera en positivo, con un avance del 1,2%.
En el mercado de bonos soberanos globales, emitidos bajo la ley de Nueva York, los papeles presentan variaciones mixtas. El Global 2029, Global 2030 y Global 2035 avanzan ligeramente, menos de 0,1%, mientras que el Global 2038, Global 2041 y Global 2046 retroceden entre 0,1% y 0,2%. El riesgo país se mantiene cerca de los 700 puntos básicos, tras cerrar en 676 el miércoles.
En el plano local, el S&P Merval registra una baja del 0,4% en pesos, ubicándose en 2.789.798,14 puntos, y del 0,8% en dólares, a 1.491,98 puntos. Entre las principales caídas destacan Transportadora de Gas del Norte (-4,2%), Transportadora de Gas del Sur (-4%) y Loma Negra (-3,6%).
Desde Max Capital señalaron que, pese a la corrección, el flujo de noticias positivas post-electorales sugiere que los precios de los activos argentinos podrían iniciar un nuevo ciclo alcista. Esto estaría impulsado por un peso más fuerte, una compresión adicional de spreads y múltiplos de valuación más altos, en una dinámica similar a la observada en 2017.
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, expresó su respaldo al presidente Javier Milei tras las elecciones legislativas. Afirmó que el mensaje libertario del mandatario “resuena en todo el hemisferio” y sostuvo que los mercados “deberían facilitar la financiación de la República para 2026”.