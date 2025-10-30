Los ADRs argentinos en Wall Street muestran este jueves caídas de hasta 4% después de la euforia de comienzos de semana generada tras los comicios legislativos. Las principales bajas se registran en Transportadora de Gas del Sur (-4,3%), Loma Negra (-4%) y Edenor (-3,3%), mientras que Banco Macro opera en positivo, con un avance del 1,2%.

En el mercado de bonos soberanos globales, emitidos bajo la ley de Nueva York, los papeles presentan variaciones mixtas. El Global 2029, Global 2030 y Global 2035 avanzan ligeramente, menos de 0,1%, mientras que el Global 2038, Global 2041 y Global 2046 retroceden entre 0,1% y 0,2%. El riesgo país se mantiene cerca de los 700 puntos básicos, tras cerrar en 676 el miércoles.

Publicidad

En el plano local, el S&P Merval registra una baja del 0,4% en pesos, ubicándose en 2.789.798,14 puntos, y del 0,8% en dólares, a 1.491,98 puntos. Entre las principales caídas destacan Transportadora de Gas del Norte (-4,2%), Transportadora de Gas del Sur (-4%) y Loma Negra (-3,6%).

Desde Max Capital señalaron que, pese a la corrección, el flujo de noticias positivas post-electorales sugiere que los precios de los activos argentinos podrían iniciar un nuevo ciclo alcista. Esto estaría impulsado por un peso más fuerte, una compresión adicional de spreads y múltiplos de valuación más altos, en una dinámica similar a la observada en 2017.