Afirman que la conectividad en Calingasta no depende del Enacom

Hace unos días, las comunidades de Villa Nueva y Villa Corral, presentaron una nota con más de cien firmas en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El objetivo, asentar el reclamo en el Ente Nacional, y hacer visible la necesidad del servicio de comunicación telefónica, con sus argumentos y fundamentaciones correspondientes.

No obstante, en dialogó con el titular del Ente, Enzo Cornejo, manifestó que de este organismo no depende la decisión, de todos modos le dará curso al reclamo y se pondrá en contacto con el intendente Jorge Castañeda para proponerle alternativas de solución.

“Lamentablemente, la solución no depende de nosotros”, dijo Cornejo “Nosotros no definimos nada, porque no somos el Ente contralor del servicio no brindado, sino del servicio brindado”.