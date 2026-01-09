San Juan vivirá un fin de semana con intensa actividad deportiva en distintos puntos de la provincia. Desde el inicio del calendario de mountain bike, pasando por la definición del tradicional Mundialito de Trinidad, hasta un cruce clave del Torneo Regional Amateur de fútbol, además de una nueva competencia de ciclismo, la agenda promete acción y definiciones.

Arranca el año para el mountain bike

El sábado 10 de enero se disputará la primera carrera del año de mountain bike, organizada por Los Zorros MTB, con el Circuito Aniversario Albardón. La competencia se desarrollará en las inmediaciones del Complejo de Velocidad Albardón, con concentración prevista para las 18 horas y largada a las 18:45.

El circuito tendrá 8 kilómetros de extensión y contará con distintas vueltas según la categoría. Las divisiones Elite, Master A y B realizarán cuatro giros; Master C y D, Femenino Elite, Master A y B, y Promo A y B Masculino darán tres vueltas; Promo A y B Femenino y Principiantes Varones competirán en dos oportunidades; mientras que Principiantes Femenino completará una sola vuelta.

Se define el Mundialito de Trinidad

El fútbol infantil también tendrá su momento destacado con la definición del Mundialito del Club Atlético Trinidad, que celebra su 32ª edición. El certamen reúne a equipos locales, nacionales e internacionales, con la participación de más de 3.000 futbolistas distribuidos en siete categorías, desde 2013/2014 hasta 2019/2020.

Durante toda la semana, los encuentros se disputaron en cuatro escenarios: el Club Atlético Trinidad, el predio Héctor Literas, las canchas auxiliares del Estadio del Bicentenario y las instalaciones del Sindicato Empleados de Comercio. Las finales se jugarán el sábado 10 de enero en el Estadio del Bicentenario, coronando a los campeones del tradicional torneo.

Regional Amateur: Peñaflor o Unión sigue en carrera

El domingo a las 17:30, el Estadio Augusto Pulenta, en el departamento San Martín, será escenario de un partido decisivo del Torneo Regional Amateur. Allí se definirá qué equipo sanjuanino continúa en la competencia rumbo a la próxima fase.

Peñaflor, como local, recibirá a Unión de Villa Krause, que llega con ventaja tras ganar 2-0 en el partido de ida. El encuentro será dirigido por el árbitro Luis Martínez, de San Rafael, en un duelo que promete intensidad y emociones.

Ciclismo: circuito Caucete – 25 de Mayo

El ciclismo también dirá presente con el Circuito Caucete – 25 de Mayo, destinado a las categorías Libres y Master. La competencia es organizada por la Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Master, con concentración a las 15 horas y largada a las 16 desde la Plaza de Caucete, con llegada en calle 4, Santa Rosa.

Con propuestas para todos los gustos, San Juan se prepara para un fin de semana a puro deporte y definiciones clave en distintas disciplinas.