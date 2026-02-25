Este martes, la exfiscal Viviana Fein se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar indagatoria ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano en la causa que la investiga por presuntas irregularidades en su actuación tras el hallazgo del cuerpo del fiscal Alberto Nisman el 18 de enero de 2015.

En el marco de su descargo, Fein rechazó categóricamente las imputaciones fiscales por supuestas falencias en la preservación de la escena del crimen y sostuvo que el lugar “estuvo cuidado”. Según planteó, no existe una descripción concreta de qué pruebas se habrían perdido ni de qué forma se habrían contaminado evidencias, y consideró que la acusación carece de coherencia fáctica.

Fein argumentó que muchas de las decisiones operativas en el departamento donde se encontró sin vida a Nisman corresponderían a las fuerzas de seguridad y no a su rol como fiscal de turno, y cuestionó que no se haya detallado en el dictamen qué elementos concretos fueron afectados. Además, puso en duda la lógica de responsabilizarla por tareas técnicas que, según sostuvo, no eran de su competencia.

La exfiscal también vinculó la acusación en su contra con el actual estancamiento de la causa principal, sugiriendo que se intenta buscar “un responsable” ante la falta de conclusiones claras sobre la muerte de Nisman (cuya investigación hoy se sigue como homicidio) y presentó un escrito en el que solicitó explícitamente su sobreseimiento.

La acusación formulada por el fiscal Taiano sostiene que Fein no habría preservado adecuadamente la escena ni restringido la circulación de personas dentro del departamento, lo que habría generado un perjuicio para la investigación. Fein, por su parte, desestimó esas afirmaciones y afirmó ante la prensa que no aceptará “mea culpa” y que la imputación se basa en hipótesis sin evidencia sólida.

El caso sigue en investigación judicial, con Fein contestando tanto las preguntas del juez como del fiscal y con el proceso ahora abocado a definir si su situación procesal avanza o no hacia una decisión de sobreseimiento.