Mauricio Macri, exmandatario de la Argentina y figura central en la escena política nacional, rompió el silencio en respuesta a las versiones que en las últimas horas lo vinculan sentimentalmente con una mujer identificada como Chloé Bello, una joven que ha aparecido en rumores de romance difundidos en medios y programas de espectáculos.

Los rumores se multiplicaron después de que sea difundida la información de que Bello, modelo de 38 años y conocida por su paso en ámbitos del espectáculo, habría tenido contacto con Macri en los últimos días, y que ambos se habrían mostrado juntos en algunos eventos y encuentros sociales, según publicaciones de medios porteños vinculadas a declaraciones de panelistas de televisión.

En medio de la especulación mediática, Macri se comunicó con el periodista Sergio Lapegüe durante un programa de televisión y envió un mensaje que fue leído al aire en el que se intentó distanciar de las versiones sobre su vida sentimental: “Nunca me gustó hablar de estos temas y menos si me van a colgar dos novias por día”, expresó, dejando en claro que no desea alimentar la agenda de rumores sobre posibles relaciones.

La vinculación con Bello surge en el contexto de la reciente separación de Macri de Juliana Awada, ex primera dama con quien estuvo más de 15 años en pareja antes de anunciar el fin de la relación a principios de este año, proceso que ambos gestionaron públicamente y de forma consensuada.

Hasta el momento, ni Macri ni Chloé Bello ofrecieron declaraciones confirmando o profundizando sobre la naturaleza de su vínculo, y la información circula principalmente a partir de rumores, especulaciones de panelistas y versiones de programas de espectáculos, más que de comunicados formales de las partes involucradas.